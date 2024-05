EUA anunciam medidas para ajudar pequenas empresas cubanas

Por Matt Spetalnick e Dave Sherwood e Daphne Psaledakis

WASHINGTON/HAVANA (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira uma série de mudanças regulatórias para permitir maior apoio financeiro dos EUA a pequenas empresas privadas em Cuba, reforçar os serviços baseados na internet na ilha e expandir o acesso do povo cubano a determinados serviços financeiros.

Os EUA permitirão que pequenos empresários da ilha comunista abram contas bancárias nos EUA e também restabelecerão a autorização para as chamadas "transações U-turn", transferências de fundos que se originam e terminam fora dos EUA, informou o Tesouro em um comunicado, todas as medidas para ajudar os empresários cubanos a processar pagamentos e financiamentos.

As medidas também permitirão que empresários cubanos usem plataformas de pagamento online com sede nos EUA, um grande obstáculo enfrentado atualmente pelas pequenas empresas na ilha.

"Hoje estamos dando um passo importante para apoiar a expansão da livre iniciativa e a expansão do setor empresarial em Cuba", disse uma autoridade graduada dos EUA a repórteres nesta terça-feira.

As medidas buscam cumprir a promessa do governo Biden, há muito adiada, de flexibilizar as restrições para ajudar empreendedores emergentes de Cuba a lidar com as consequências da economia paralisada da ilha comunista.

Ao elaborar as medidas, as autoridades norte-americanas, que informaram os repórteres sob condição de anonimato, disseram que lutaram para equilibrar esse objetivo com o desejo de evitar benefícios para as autoridades cubanas.

"O fornecimento desse apoio ao setor privado de Cuba ajudará a conter a imigração irregular da ilha, criando mais oportunidades econômicas na ilha. Além disso, permite que cubanos sejam autossuficientes sem depender do governo para todas as suas necessidades diárias", disseram as autoridades.