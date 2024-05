Deputados têm que votar projeto do Mover hoje por conta da caducidade da MP, afirma Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os deputados têm que votar o projeto que institui o Mover, que prevê incentivos para o setor automotivo, nesta terça-feira, 28, por conta da caducidade da Medida Provisória no dia 31 de maio, e defendeu a manutenção do dispositivo sobre a taxação do e-commerce. Lira fez a declaração a jornalistas, após ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, e com líderes partidários na residência oficial da Câmara.

Segundo o presidente da Câmara, o relator do Mover, deputado Átila Lira (PP-PI), chegou a dar alternativas a Lula, mas não especificou qual deve ser adotada.

"O presidente Lula deve estar nesse momento conversando com seus ministros da Fazenda, da Casa Civil, para ter um posicionamento, para ver se a gente pode chegar num meio termo de gradação", declarou Lira.

Para o presidente da Câmara, a indústria tem sido penalizada por conta de uma "concorrência que aparentemente não é saudável".

Segundo ele, há um "esforço grande" para que os deputados votem a matéria ainda nesta terça. "Nós tínhamos que votar o projeto hoje, do Mover. A Medida Provisória caduca dia 1º. Já há um esforço grande para que nós votemos hoje, e o Senado possa apreciar amanhã", disse.

Lira acrescentou: "Se retirar do texto, nós temos duas emendas, uma do PL e outra do Novo, que buscam isenção para toda a indústria nacional até R$ 250. O tamanho disso é incalculável, não sei se também se controla um assunto desse no plenário."