Deputado anti-MST é eleito vice-presidente da comissão de agricultura

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara nesta terça-feira (28). O parlamentar é chamado de "terror do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra)", integrou a CPI do MST, apresentou seis projetos contra o movimento e classifica seus integrantes como "terroristas".

O que aconteceu

Rodolfo recebeu 27 votos dos 28 possíveis. Sua atuação parlamentar é ligada ao que ele chama de "kit invasão zero", uma série de projetos para coibir as atividades do MST.

O deputado propôs a criação do "cadastro de invasores". O texto estipula a elaboração e divulgação de uma lista de pessoas que invadem fazendas.

O projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara. No momento, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. "Essa é mais uma das muitas ações que estamos defendendo em favor do homem do campo e do direito à propriedade privada", escreveu Rodolfo nas redes sociais.

Outra sugestão do deputado é acabar com a desapropriação de terras produtivas para reforma agrária. Parlamentar de primeiro mandato, ele apresentou seus seis projetos contra o MST entre o ano passado e 2024.

Rodolfo também é contra um programa federal de assentamentos. A opinião dele é importante porque o deputado é relator do projeto de decreto legislativo que acaba com o Programa Terra da Gente.

Depois de eleito, o deputado disse que o governo federal trata o agronegócio como inimigo. Ele também é crítico à forma como o Planalto, em sua avaliação, protege o MST.

Criei o cadastro de invasores de terras para que criminosos tenham seus nomes divulgados. Esse é mais um dos muitos projetos que apresentei no Kit Invasão Zero em defesa da propriedade privada! -- Rodolfo Nogueira (@rodolfoms) May 27, 2024

Atuação na CPI do MST

Partiu de Rodolfo a iniciativa de chamar líderes históricos dos sem-terra para depor na CPI do MST. Ele foi autor dos requerimentos de convocação de José Rainha e João Pedro Stédile.

O deputado marcou seus discursos na comissão com críticas ao movimento. "[O MST] faz terrorismo com os proprietários rurais, faz terrorismo com o próprio povo, com seus próprios membros".

A CPI durou 130 dias e terminou sem ter o relatório votado. Antes, houve uma briga entre deputados da esquerda e bolsonaristas.

Na sequência da CPI, o parlamentar se tornou presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero no Mato Grosso do Sul. O grupo é favorável à derrubada do veto do marco temporal, à defesa da propriedade privada e ao refinanciamento das dívidas de produtores de leite.

Crítica no aniversário do MST

Rodolfo voltou a criticar o MST na sessão de homenagem aos 40 anos do movimento. A solenidade ocorreu em 28 de fevereiro deste ano no plenário da Câmara. Ele disse que o MST representa "40 anos de destruição". Depois, foi ao espaço de entrevistas coletivas e continuou a protestar contra a Câmara por ceder espaço para a cerimônia.

A postura gerou reclamações dos integrantes do MST. Foram gritos, vaias e uma animosidades de ambos os lados. Deputados de esquerda reclamaram da postura de Rodolfo.

Um grupo terrorista criminoso que há 40 anos coloca terror no campo do Brasil.

Deputado Rodolfo Nogueira, sobre o MST

2ª eleição na comissão em menos de 1 ano

Evair de Melo (PP-ES) foi eleito para a presidência da Comissão de Agricultura. Assim como Rodolfo Nogueira, ele faz críticas ao MST. O parlamentar ainda foi vice-líder do então presidente Jair Bolsonaro (PL) na última legislatura.

Esta é a segunda eleição do ano para a Comissão. A nova escolha ocorreu porque o presidente anterior, Vicentinho Júnior (PP-TO), pediu afastamento para assumir o cargo de Secretário Extraordinário de Ações Estratégicas em Tocantins. Foram eleitos ainda a deputada Ana Paula Leão (PP-MG) como 2ª vice e o deputado Afonso Hamm (PP-RS) como 3º vice.