Demanda de eletricidade do México bate recorde em meio a calor extremo e escassez de água

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México está consumindo quantidades recordes de eletricidade e, ocasionalmente, mais do que sua infraestrutura pode gerar e transmitir, segundo dados oficias, com o calor escaldante aumentando a probabilidade de falta de energia.

No fim da tarde de segunda-feira, o México consumiu 51.595 megawatts de eletricidade ao redor do país, de acordo com dados da operadora Cenace.

Quando a demanda excede a oferta, o país fica muito mais propenso a apagões de energia.

Com algumas interrupções de energia generalizadas até agora neste ano e dias mais quentes pela frente, enfrentar o problema será um dos principais desafios do próximo presidente do país, que será eleito no domingo.

A empresa estatal CFE, um quase monopólio que produz 99,47% da eletricidade do México, e a operadora estatal Cenace estão sofrendo com infraestrutura antiquada e insuficiente, além de esforços inadequados para modernizar e investir em fontes renováveis de energia.

“Houve muitos anos em que a demanda estava crescendo, mas houve um subinvestimento em geração e transmissão de eletricidade”, disse o consultor independente de energia Paul Alejandro Sánchez. “O desafio não é a demanda média. É quando a demanda atinge picos tão extremos”.

O calor impulsionou o consumo de energia elétrica tanto pelas residências quanto pelas indústrias, mas o México também continua crescendo.

Aumentar a oferta é difícil, a usinas hidroelétricas, especialmente, foram atingidas por uma escassez extrema de água.

