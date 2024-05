Defesa Civil de Gaza relata 21 mortos em novo bombardeio israelense em campo de deslocados em Rafah

A Defesa Civil de Gaza afirmou, nesta terça-feira (28), que pelo menos 21 pessoas morreram no bombardeio de um campo de deslocados ao oeste da cidade de Rafah, dois dias depois de um ataque similar que causou comoção internacional.

Muhammad Al-Mughair, um dirigente da Defesa Civil palestina, disse à AFP que 21 pessoas morreram no "bombardeio da ocupação [israelense] contra barracas de campanha de deslocados no oeste de Rafah".

O movimento islamista Hamas, no poder na Faixa de Gaza, relatou, por sua vez, "dezenas" de mortos e feridos nessa região.

Ao ser perguntado sobre o bombardeio, o Exército israelense solicitou as coordenadas do ataque.

Um bombardeio israelense realizado no domingo em um acampamento de deslocados de Rafah deixou 45 mortos, provocou um grande incêndio e gerou uma forte indignação internacional.

Israel empreendeu sua ofensiva contra Rafah no início do mês, ignorando as advertências de outros países e organizações, que alertavam sobre o perigo que os 1,4 milhão de palestinos que se refugiaram nessa localidade corriam.

Desde então, cerca de um milhão de civis fugiu de Rafah, indicou nesta terça-feira a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

As forças israelenses também tomaram o controle do posto fronteiriço de Rafah com Egito em Gaza.

