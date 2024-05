Lewandowski: Se SP quiser verba para câmeras terá que cumprir diretrizes

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que os estados têm autonomia para seguir as diretrizes anunciadas hoje pela pasta sobre as câmeras corporais, mas ressaltou que seria "desejável" que seguissem a portaria.

O que aconteceu

Ministro disse que São Paulo é autônomo em suas decisões. Mas, seria "desejável" que o estado seguisse a portaria assinada nesta terça-feira (28) pelo ministro. "Estado de São Paulo é autônomo em suas decisões no que diz respeito as suas decisões em matéria de segurança pública", disse. Representantes de todas as corporações estiveram presentes no anúncio.

'Desejável' que São Paulo siga as diretrizes. Ministro ressaltou que "todos os entes federados" atendessem às diretrizes pela "qualidade técnica". Ele disse que não compete à pasta tomar iniciativas caso o estado siga parcialmente as regras. Contudo, se as câmeras forem financiadas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário, os estados terão de se adequar às diretrizes.

Estados receberão verbas federais somente se cumprirem as diretrizes. O ministro da Justiça explicou que os estados que quiserem ter acesso às verbas dos fundos terão de enviar projetos para serem aprovados. "Estados só receberão verbas depois de cumpridas as diretrizes. Se algum estado, no futuro, se São Paulo quiser obter verbas federais para ampliar ou aperfeiçoar seu sistema de câmeras será muito bem-vindo e receberá os fundos se cumprirem as diretrizes."

Órgãos federais utilizarão câmeras seguindo diretrizes. "Posso assegurar que os órgãos federais que fazem parte do sistema federal usarão as câmeras corporais nas atividades que estão previstas na portaria", afirmou o ministro.

Temos três objetivos fundamentais: o primeiro é assegurar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O segundo é a proteção dos próprios agentes de segurança, quando eles entram em uma diligência com resultado controvertido as câmeras servirão para uma eventual defesa e mostrar, como de hábito, que o agente está atuando dentro da lei. Se não estiver, haverá uma prova em contrário. O terceiro objetivo é conciliar esse novo equipamento com instrumentos e armas não letais.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública

Ministro detalha diretrizes

Portaria não "conflita" com normas dos estados. "Vivemos num estado federal, cada um desses entes são autônomos, essa portaria não tem a intenção de conflitar com quem quer que seja mas simplesmente estabelecer paradigmas. Essa portaria é fruto de muitos estudos, discussões e audiências públicas", afirmou Lewandowski.

Portaria é lançada após consultas públicas com entidades da sociedade civil. "Um assunto controvertido, que desperta tantas dúvidas é importante que a gente estabeleça diretrizes para todo o país. Ela [a portaria] adentra aspectos técnicos muito importantes", afirmou o ministro. " A partir de audiências públicas com a sociedade civil, chegamos a um conjunto de normas com diretrizes no que diz respeito ao uso para todas as corporações policiais do pais."

Ministro chamou a atenção para o artigo 10, da portaria, que prevê diretrizes para as gravações. "As três modalidades que poderão ser usadas exclusivamente ou combinadas", disse. Segundo o ministro, a primeira modalidade é por acionamento automático, a segunda, por acionamento remoto (por meio do sistema ou da autoridade competente), e a terceira, por acionamento dos próprios integrantes dos órgãos de segurança.

Lewandowski disse ainda que o acionamento por parte dos agentes deve ocorrer somente em casos que as gravações possam ferir privacidade do agente. "Esse valor de privacidade está protegido porque são valores constitucionais que abarcam servidores", afirmou. "A portaria estabelece que o acionamento deve ser preferencialmente automático."

Projetos "importantes para a segurança pública nacional", segundo ministro. "Quero dizer que nós, do Ministério, acreditamos que não existe segurança pública sem que os agentes das distintas polícias sejam prestigiados e apoiados e tenham garantias para executar suas missões com seguranças e eficácia."

Dietrizes para câmeras nos estados

A adesão pelos estados não é obrigatória. "Essa portaria não tem a intenção de conflitar com quem quer que seja, mas simplesmente estabelecer paradigmas. Elaboramos diretrizes nacionais para o uso das câmeras. Nós vivemos num Estado federal, cada um desses entes são autônomos", declarou Lewandowski, ao explicar a portaria.

As 16 circunstâncias em que as câmeras devem estar, obrigatoriamente, ligadas, segundo diretriz do Ministério da Justiça e da Segurança Pública:

no atendimento de ocorrências;

nas atividades que demandem atuação ostensiva, seja ordinária, extraordinária ou especializada;

na identificação e checagem de bens;

durante buscas pessoais, veiculares ou domiciliares;

ao longo de ações operacionais, inclusive aquelas que envolvam manifestações, controle de distúrbios civis, interdições ou reintegrações possessórias;

no cumprimento de determinações de autoridades policiais ou judiciárias e de mandados judiciais;

nas perícias externas;

nas atividades de fiscalização e vistoria técnica;

nas ações de busca, salvamento e resgate;

nas escoltas de custodiados;

em todas as interações entre policiais e custodiados, dentro ou fora do ambiente prisional;

durante as rotinas carcerárias, inclusive no atendimento aos visitantes e advogados;

nas intervenções e resolução de crises, motins e rebeliões no sistema prisional;

nas situações de oposição à atuação policial, de potencial confronto ou de uso de força física;

nos sinistros de trânsito;

e no patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes.

Projeto de escuta policial

Ministro anunciou projeto para escuta de policiais. O Escuta Susp é um projeto que pretende amparar a saúde mental dos profissionais de segurança pública do país, que é executado e elaborado por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que pretende prestar assistência psicológica especializada aos agentes", disse Lewandowski

Escuta online tem início nesta terça-feira em alguns estados. Projeto terá início no Distrito Federal, em Minas Gerais, Sergipe e Rio Grande do Norte. Os demais estados, segundo o ministro, começarão a partir do próximo ano. A escuta terá como foco "questões pontuais, psicoterapia em 20 sessões e intervenção em comportamentos que possam levar ao suicídio. Dados da pasta apontaram que desde 2015 ocorreram 821 suicídios de agentes. Em 2023, foram registrados 133 suicídios.