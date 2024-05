China e EUA concordam em administrar riscos marítimos por meio de diálogo contínuo

HONG KONG (Reuters) - China e Estados Unidos realizaram consultas sobre questões marítimas, nas quais os dois países concordaram em manter o diálogo e administrar os riscos, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês nesta terça-feira.

A China afirmou que os dois lados trocaram opiniões na última sexta-feira sobre a situação marítima, concordaram em manter a comunicação e evitar desentendimentos e erros de cálculo.

O Ministério das Relações Exteriores disse que a China expressou sérias preocupações com a violação e provocações dos EUA em águas próximas e pediu que Washington se abstenha de intervir em disputas entre a China e seus vizinhos ou “utilize o mar para controlar a China”.

Os Estados Unidos devem parar imediatamente de apoiar e tolerar forças “de independência de Taiwan”, acrescentou o ministério.

Os Estados Unidos mantêm interações diretas com Taiwan, incluindo vendas de armas, sob objeção de Pequim.

A China reivindica que Taiwan, democraticamente governada, como seu território, mas o governo de Taiwan rejeita as alegações de soberania de Pequim.

A China também pediu que os EUA não tomem partido no Mar do Sul da China, após Washington ampliar um acordo de segurança com as Filipinas em março para incluir ataques contra a guarda costeira do país do Sudeste Asiático.

(Reportagem de Farah Master e Liz Lee)