Chefe de gabinete de Milei renuncia ao cargo na Argentina

BUENOS AIRES, 28 MAI (ANSA) - O chefe de gabinete do governo de Javier Milei, Nicolás Posse, renunciou ao cargo.

O engenheiro de 58 anos estava pressionado na função em virtude dos crescentes relatos de uma possível rixa com o mandatário argentino e de um ruim relacionamento com a irmã dele, a secretária-geral da presidência, Karim Milei.

A imprensa local também revelou que Posse não mantinha uma boa relação com seus coordenados e o conselheiro Santiago Caputo.

Em um breve comunicado, o governo informou que Milei aceitou a renúncia de Posse e que o atual ministro do Interior, Guillermo Francos, assumirá as funções de chefe de gabinete "com o objetivo de dar maior volume político", A nota ainda especificou que a saída de Posse "foi motivada pela diferença de critérios e expectativas no progresso do governo e nas tarefas que lhe foram confiadas".

Após a renúncia de Posse, o responsável pela Agência Federal de Inteligência (AFI), Silvestre Sivori, também deixou seu cargo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.