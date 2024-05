BYD Yuan Plus: como é o novo SUV chinês 100% elétrico de Dorival Júnior

A marca chinesa BYD anunciou que o técnico da seleção brasileira masculina de futebol, Dorival Júnior, é o mais novo embaixador da montadora.

O treinador escolheu para usar no dia a dia o Yuan Plus, SUV compacto 100% elétrico que tem preço sugerido de R$ 230 mil.

Como é o BYD Yuan Plus

BYD Yuan Plus Imagem: Rafaela Borges

O BYD Yuan Plus traz ancos de couro e centrla multimídia de 12,8 polegadas que pode girar para ficar na horizontal ou na vertical.

Mas o diferencial da interface são os comandos de voz, que elimina a necessidade de toques. Ela responde ações como trocar de rádio, mexer no volume e ajustar a climatização.

Imagem: Divulgação

Há, ainda, teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, ar-condicionado de duas zonas, câmeras 360° e controles de tração e estabilidade.

Sua autonomia é de 458 km, com tempos de carregamento variando entre 33 horas (tomada 220V), nove horas (carregador 6,6 kWh) e até mesmo 30 minutos entre 30% e 80% (carregador ultrarrápido de corrente contínua de 80 kW).

BYD Yuan Plus Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já no conjunto mecânico, o elétrico entrega ao trem dianteiro 204 cv de potência, torque de 31,6 kgfm e é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e chega até os 160 km/h. Há três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

Por fim, o porte do carro é quase de SUV médio, com 4,45 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,61 m de altura. Seu entre eixos é de 2,72 m.

