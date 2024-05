BV destinará até R$ 10 mi para parceiros no RS e prorrogará vencimentos

O banco BV vai destinar até R$ 10 milhões para que parceiros de distribuição revitalizem lojas após as enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, vai antecipar benefícios para funcionários residentes no Estado.

A instituição também informa que vai prorrogar o vencimento das parcelas de empréstimos de clientes da região, além de isentar da cobrança de mora e de multa os pagamentos de contas em atraso.

Os clientes gaúchos poderão parcelas em 12 vezes a fatura do cartão de crédito, com redução dos juros em 50%. O BV não cobrará a emissão da segunda via do cartão, e permitirá seu envio a um endereço alternativo.

Para os clientes pessoas jurídicas atingidos pelas enchentes, o banco fará uma análise individual dos casos. Há uma célula dos canais de atendimento do BV dedicada apenas aos clientes do Estado.

Controlado pelo Banco do Brasil e pela Votorantim, o banco participa da campanha de arrecadação de doações do Instituto Votorantim, e a cada R$ 1 doado por um funcionário, fará uma doação do mesmo valor.

Até aqui, o BV fez doação à Central Única das Favelas (Cufa), e junto com a Fundação BB, fez um aporte para ajudar na reconstrução do Estado e no auxílio às vítimas.