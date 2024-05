Brasileiro é preso na Itália por atirar em grávida e matar bebê

BUDONI, 28 MAI (ANSA) - Um brasileiro, procurado há cerca de um ano por ter ferido com arma de fogo sua ex-companheira grávida e consequentemente matado o bebê em seu país de origem, foi detido nesta terça-feira (28) no sul da Itália.

O cidadão, cuja identidade não foi revelada, foi responsabilizado por homicídio e tentativa de homicídio por ter causado ferimentos graves em sua ex-parceira, que acabou perdendo o feto em 2023.

Após cometer o crime, ele fugiu sem deixar vestígios, levando as autoridades do Brasil a emitirem uma ordem de prisão internacional Uma investigação da polícia italiana, coordenada pelo procurador Michele Mecca e em colaboração com a equipe de Olbia, foi aberta após os agentes do país europeu receberem a notícia de que o homem poderia ser encontrado em uma área de Gallura, na Sardenha.

Na sequência, o inquérito apurou que o brasileiro tinha um lar permanente na região e havia se deslocado, talvez para evitar a captura, para perto de Budoni. Após uma série de vigilâncias, a operação policial foi lançada em Agrustos e o homem foi detido e levado para a prisão de Bancali, em Sassari. (ANSA).

