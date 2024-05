Bolsas da Europa operam mistas e com variações modestas, de olho em política monetária

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/05/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta terça-feira, com investidores atentos a sinais sobre a trajetória da política monetária.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 522,27 pontos.

Em entrevista à CNBC divulgada hoje, o presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Minneapolis, Neel Kashkari, disse que quer ver "muitos meses mais de dados positivos de inflação" para ganhar confiança de que o Fed pode começar a cortar juros. As chances de o BC americano anunciar seu primeiro corte de juros em setembro são ligeiramente superiores a 50%, segundo plataforma de monitoramento do CME Group.

Nas próximas horas, Kashkari e o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Klaas Knot irão participar de fórum promovido pelo Barclays no Reino Unido.

O BCE vem preparando o terreno para começar a reduzir juros em sua próxima reunião, no dia 6 de junho. No caso do Banco da Inglaterra (BoE), a expectativa é que o primeiro corte venha em algum momento do verão britânico, visto que a inflação no Reino Unido não está desacelerando tanto quanto se previa.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,10%, na volta de um feriado bancário, enquanto o de Paris recuava 0,29% e a de Frankfurt subia 0,23%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,17%, 0,08% e 0,25%, respectivamente.

