Bolsas da Ásia fecham em baixa, em pregão sem referência após feriado nos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/05/2024 - As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta terça-feira em baixa, em um pregão sem referência uma vez que os mercados acionários de Nova York permaneceram fechados ontem em função do feriado do Memorial Day nos EUA.

O índice Nikkei caiu 0,11% em Tóquio, a 38.855,37 pontos, à medida que o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos renovou máxima em 12 anos com expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ), enquanto o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com perda marginal de 0,01%, a 2.722,85 pontos, e o Hang Seng também quase não se alterou ao cair 0,03% em Hong Kong, a 18.821,16 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,46%, a 3.109,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,08%, a 1.728,93 pontos.

Exceção, o Taiex registrou modesta alta de 0,25% em Taiwan, a 21.858,41 pontos.

Ontem, as bolsas asiáticas haviam subido de forma generalizada, animadas por um fundo estabelecido pela China - de quase US$ 48 bilhões - para impulsionar a indústria de semicondutores local.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, após dados fracos de vendas do varejo doméstico. O S&P/ASX 200 caiu 0,28% em Sydney, a 7.766,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires