Ao longo de 10 a 13 anos, reforma tributária deve ter impacto maior que 10% no PIB, diz Appy

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou que a reforma tributária deve provocar um aumento de 10% no Produto Interno Bruto em até 13 anos. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 28, em audiência pública sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados.

Segundo o secretário, um dos efeitos da reforma tributária é o crescimento da economia, mas isso não deve ocorrer em curto prazo. "A reforma tributária tem um impacto muito positivo sobre o crescimento da economia. Mantendo a carga tributária com a proporção do PIB, se a economia cresce mais, eu aumento minha arrecadação. Todo mundo ganha", declarou.

De acordo com o secretário, esses efeitos devem reduzir a pressão pelo aumento da carga tributária, em até 13 anos.

"O crescimento gerado pela reforma tributária, que não acontece no curto prazo, vai acontecer ao longo dos próximos 10, 12, 13 anos, é um impacto muito grande", afirmou. "Nós estamos falando aqui de um aumento, nesse período, maior que 10% no PIB potencial do Brasil por conta da reforma tributária."

Appy participa da discussão no âmbito do grupo de trabalhos formado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para analisar o primeiro projeto da reforma tributária.

Já encaminhado à Câmara, o primeiro texto trata sobre a Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo. O Congresso aguarda a Fazenda apresentar o segundo projeto, sobre a gestão e a fiscalização do IBS. O tema também deve ganhar um GT.