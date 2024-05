Agência europeia aprova insulina semanal para diabetes

ROMA, 28 MAI (ANSA) - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou a primeira insulina semanal do mundo para o tratamento de pacientes adultos com diabetes.

A evolução do fármaco possibilita uma redução significativa no número de aplicações necessárias: em um ano, de um mínimo de 365 injeções, passa-se para 52. As informações foram anunciadas pela empresa farmacêutica Novo Nordisk.

Um comunicado destacou que, além de promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, a nova insulina semanal também tem impacto em termos de sustentabilidade ambiental, favorecendo a redução das emissões de CO2.

O novo fármaco é considerado uma das maiores novidades no tratamento de diabetes desde a descoberta da insulina, há 101 anos.

Atualmente, a terapia com insulina envolve que o paciente administre insulina em si mesmo pelo menos uma vez por dia. O número de injeções pode representar um obstáculo significativo em termos de qualidade de vida e adesão ao tratamento.

Os dados mostram que 50% das pessoas com diabetes que necessitam de terapia com insulina adiam o início do tratamento por mais de dois anos, com repercussões na gestão da doença e suas complicações.

Em estudos clínicos de fase 3, a insulina semanal permitiu uma redução da glicemia em comparação com a insulina basal diária, promovendo o controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2.

Na Itália, por exemplo, os afetados por diabetes representam cerca de 6% da população, ou seja, quase 4 milhões de pessoas, mas acredita-se que o número esteja subestimado em cerca de 1,5 milhão. (ANSA).

