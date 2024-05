Ações europeias caem pressionadas por comentários cautelosos de autoridade do Fed

Por Shashwat Chauhan e Khushi Singh

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta terça-feira em meio à expectativa de dados globais sobre a inflação nesta semana, enquanto comentários cautelosos de autoridade do Federal Reserve prejudicaram ainda mais o humor de investidores.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,60%, a 519,08 pontos, sua maior queda percentual em um único dia em um mês. A maioria dos índices de ações locais também encerrou o dia em baixa, com as ações francesas sendo as mais afetadas.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse em uma entrevista à CNBC que o banco central dos Estados Unidos deve esperar por um progresso significativo na inflação antes de cortar a taxa de juros.

O setor de viagens e lazer liderou as perdas entre os demais do STOXX 600, em queda de 2,8%. As ações de forte peso do setor de saúde recuaram 1%, enquanto o setor imobiliário contrariou a tendência e subiu 0,7%.

"Os mercados estiveram relativamente calmos porque não havia muita coisa acontecendo do ponto de vista econômico", disse Axel Rudolph, analista de mercado sênior do IG Group.

Os holofotes estarão voltados para os dados de preços ao consumidor de maio da zona do euro, que serão divulgados na sexta-feira, enquanto as leituras individuais de inflação da Alemanha, Espanha e França também sairão ao longo da semana.

O Banco Central Europeu (BCE) está pronto para começar a flexibilizar os juros em sua próxima reunião na semana que vem, com as apostas mostrando uma probabilidade de mais de 91% de um corte, de acordo com dados do LSEG.

Por outro lado, os operadores veem 50% de chance de que o primeiro corte nos juros do Fed ocorra em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Também no radar está o índice PCE dos EUA, o indicador de inflação preferencial do Fed, na sexta-feira, para obter pistas sobre a possibilidade de corte da taxa de juros este ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,76%, a 8.254,18 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,52%, a 18.677,87 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,92%, a 8.057,80 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,29%, a 34.659,55 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,44%, a 11.276,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,40%, a 6.910,19 pontos.