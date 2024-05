Ações da China fecham em baixa com os investidores à espera de dados globais sobre inflação

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em queda nesta terça-feira, com os investidores aguardando dados de inflação das principais economias nesta semana para obter pistas sobre a trajetória das taxas de juros e avaliando a eficácia da mais recente política habitacional da China.

O núcleo do índice de preços PCE dos Estados Unidos, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, será divulgado na sexta-feira e será o maior foco do mercado.

Enquanto isso, o centro comercial chinês, Xangai, reduziu as taxas mínimas de entrada para compradores de imóveis e relaxou algumas restrições de compra depois que o país reduziu o nível nacional em um esforço de estabilização do mercado neste mês.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,46%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,73%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,03%.

Os subíndices do setor financeiro, de bens de consumo básicos, imobiliário e do setor de saúde caíram entre 0,55% e 2,42%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,11%, a 38.855 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,03%, a 18.821 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,46%, a 3.109 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,73%, a 3.609 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,01%, a 2.722 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,25%, a 21.858 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,35%, a 3.330 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,28%, a 7.766 pontos.