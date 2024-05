XP Inc. adquire participação minoritária "relevante" na Manchester Investimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc. informou nesta segunda-feira que fechou acordo para comprar uma participação minoritária "relevante" na Manchester Investimentos, que tem 16 bilhões de reais em ativos sob custódia e 20 mil clientes.

Esse é o terceiro acordo selado pela XP com escritórios parceiros, após anunciar as associações com a SVN Investimentos e a Ável Investimentos, desde a publicação do novo marco para a atividade, em vigor desde junho de 2023.

A posição minoritária da XP -- que não teve o valor revelado -- busca capturar o crescimento da operação, informou a empresa. A atuação da companhia será via participação no conselho, sem interferência direta na gestão, que segue sob o comando dos sócios.

De acordo com o chefe de Assessoria e Relacionamento com Cliente XP, Bruno Ballista, o momento é ideal para concretizar a sociedade para avançar rumo a uma nova avenida de crescimento do negócio na configuração de assessoria de investimento.

"A Manchester é uma operação madura em seus 57 anos de mercado, que tem uma visão clara da sua atuação e objetivos de negócio e o nosso papel como XP será impulsionar ainda mais o crescimento", afirmou no comunicado à imprensa.

Fundada em 1967 em Joinville (SC), a Manchester tem mais de 350 profissionais e oferece desde assessoria de investimento a planejamento patrimonial e sucessório, câmbio, crédito, mercado de capitais, fusões e aquisições, além serviço de family office por meio de sua gestora exclusiva, a Prinz Capital.

A entrada da XP no negócio "tende a acelerar o desenvolvimento de soluções para Pessoa Física e Jurídica, além de impulsionar a criação do programa de formação de assessores", conforme comunicado.

Parceira da XP desde 2007, a assessoria está presente atualmente em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

De acordo com o sócio e diretor Institucional da Manchester, Lucas Pereira, para os próximos anos a prioridade é ampliar a verticalização dos produtos e serviços ofertados, além da atração de novos profissionais e qualificação técnica dos especialistas.

(Por Paula Arend Laier)