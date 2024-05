Unai Emery renova com o Aston Villa até 2029

O técnico espanhol Unai Emery renovou seu contrato com o Aston Villa até 2029, após a equipe terminar o Campeonato Inglês na quarta colocação e com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, anunciou o clube nesta segunda-feira (27).

"Transformando completamente o destino do clube desde sua chegada, em 2022, Unai nos levou da 17ª à sétima colocação em sua primeira temporada", lembrou o Villa.

"Ele nos classificou para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história do Aston Villa", acrescentou o clube.

"Agora que vamos comemorar nosso 150º aniversário, queremos continuar com Unai no comando", declarou o presidente do Villa, Nassef Sawiris.

Emery acrescentou que encontrou no clube de Birmingham "um meio e uma estrutura ideais para desenvolver um projeto da mais alta ambição".

Ex-técnico de clubes como Paris Saint-Germain (2016-2018) e Arsenal (2018-2019), Unai Emery tem quatro títulos da Liga Europa, três pelo Sevilla e um pelo Villarreal.

