UE dá luz verde ao pacote de sanções 'Navalny' contra Rússia

BRUXELAS, 27 MAI (ANSA) - Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia adotaram nesta segunda-feira (27) o chamado pacote de sanções "Navalny" contra a Rússia, que tem como objetivo punir a repressão dos direitos humanos e da liberdade de expressão por Moscou.

As novas medidas do bloco europeu, que recordam o principal opositor de Vladimir Putin e ativista Alexei Navalny, morto em fevereiro, são separadas do 14º pacote de sanções contra os russos, que ainda está discussão.

Um dos alvos das sanções é o veículo de comunicação pró-Rússia Voz da Europa, que tem sede em Praga. Além disso, dois oligarcas ucranianos ligados ao portal e ao mandatário russo, Viktor Medvedchuk e Artem Marchevskyi, também entraram na mira da UE.

Em março, o veículo se envolveu em um escândalo de corrupção descoberto pelos serviços secretos da Bélgica e da República Tcheca. O jornal foi acusado de contratar eurodeputados para impulsionar a campanha contra UE e Kiev do Kremlin.

O novo regime de sanções também afetou o Serviço Penitenciário Federal da Rússia e diversos juízes e promotores do país, pois foram acusados de desempenhar um papel fundamental no encarceramento e morte de Navalny. (ANSA).

