UBS descarta apontar nome de fora como sucessor de Ermotti no posto de CEO, diz FT

(Reuters) - O UBS descartou a possibilidade de nomear uma pessoa de for a da empresa como sucessor do presidente-executivo Sergio Ermotti e planeja escolher entre uma lista restrita de três candidatos internos quando ele deixar o cargo em cerca de três anos, informou o Financial Times nesta segunda-feira.

O banco suíço pode indicar as identidades dos possíveis sucessores já na reunião anual do próximo ano, disse o jornal, citando pessoas com conhecimento dos planos.

O UBS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O jornal disse que, embora não tenha sido tomada nenhuma decisão final sobre a lista restrita, espera-se que Iqbal Khan, chefe de gestão de patrimônio, seja incluído.

O jornal também disse que Robert Karofsky, chefe do banco de investimentos, Beatriz Martin, que supervisiona a unidade não essencial e legada do UBS, e Sabine Keller-Busse, responsável pelos negócios do banco na Suíça, também são vistos como candidatos em potencial.

(Reportagem da Redação em Bengaluru)