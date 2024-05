Tribunal diz que Fifa e Uefa tiveram conduta anticoncorrencial

MADRI, 27 MAI (ANSA) - Um tribunal de Madri, na Espanha, determinou que a Fifa e a Uefa "abusaram" da sua posição de "domínio" sobre o mundo do futebol e tiveram uma "conduta anticoncorrencial" no episódio envolvendo a Superliga Europeia.

Os magistrados aceitaram parcialmente os argumentos de uma ação aberta pelos responsáveis do projeto da competição contra as duas entidades internacionais.

"A Fifa e a Uefa se concederam ilegitimamente o poder de proibir discricionariamente a participação em competições alternativas e de impor restrições injustificadas e desproporcionais", informou o tribunal.

A decisão, que foi favorável aos interesses de Barcelona e Real Madrid, clubes promotores da Superliga Europeia, é passível de recurso.

"O tribunal não deu luz verde nem aprovou projetos. O juiz, aliás, afirmou que o projeto da Superliga está abandonado há algum tempo e que não se pode esperar que ele se pronuncie sobre quaisquer projetos abstratos", informou a Uefa em um comunicado.

A sentença confirmada na Espanha foi mais um revés para Uefa e Fifa, que também saíram derrotadas no Tribunal de Justiça da União Europeia, que determinou que o monopólio das associações para autorizar torneios interclubes viola as regras do bloco.

O projeto da Superliga Europeia foi anunciado em 2021, com 12 poderosos clubes do continente, que tinha como objetivo elaborar um novo torneio restrito a um grupo fechado de times. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.