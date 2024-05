Tesouro antecipa horário de divulgação de resultado fiscal de abril para período da manhã

O Tesouro adiantou o horário de divulgação do resultado do Tesouro Nacional relativo a abril. A publicação dos dados será às 8h30 (de Brasília) da terça-feira, 28, e não mais no turno da tarde. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, comentará os resultados em coletiva de imprensa marcada para às 9 horas.

De acordo com o Projeções Broadcast, o mercado projeta superávit primário de R$ 12,60 bilhões (mediana) para o resultado de abril do Governo Central, após déficit de R$ 1,527 bilhão em março.