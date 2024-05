SP e Rio registraram dia mais frio do ano; temperatura seguirá baixa hoje

Cumpriu-se a previsão e a capital paulista registrou a temperatura mínima mais baixa do ano neste domingo (26).

O que aconteceu

A temperatura mínima de 14,2ºC foi registrada no Mirante de Santana, zona norte de São Paulo, neste domingo. A marca foi divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

São Paulo também registrou a menor temperatura máxima do ano. De acordo com O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a máxima foi de 16,4ºC. O dia permaneceu nublado, com leves pancadas de chuvas durante todo o dia, seguindo o padrão do fim de semana.

Rio de Janeiro também registrou seu dia mais frio. Os cariocas tiveram que resgatar seus agasalhos neste fim de semana com temperatura de 19ºC e máxima 22ºC. A capital fluminense também teve dia nublado com pancadas de chuva isoladas.

Clima permanece ameno

Para segunda-feira (27), o Inmet prevê mínima de 15ºC e máxima de 21ºC em São Paulo. A temperatura amena será acompanhada de pancadas isoladas de chuva e o dia deve permanecer nublado.

O Rio de Janeiro terá clima chuvoso e nublado. Para segunda-feira a temperatura mínima esperada é de 17ºC e a máxima de 27ºC.

Clima deve mudar apenas na quarta-feira (29). Ainda segundo previsão do Inmet, o sol reaparecerá na quarta levantando as temperaturas em São Paulo e Rio de Janeiro.