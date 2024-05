Tales: Bolsonaro perseguiu Moraes, e STF e não pode reclamar

Jair Bolsonaro não tem motivo para reclamar de perseguição pela decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de mantê-lo inelegível, já que ele atacou tanto o juiz como o Supremo, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (27).

Bolsonaro perseguiu Alexandre de Moraes e o Supremo por muito tempo. Ele não pode reclamar de perseguição.

Ele sabia exatamente os riscos que corria quando transformou o 7/9 em um comício e quando chamou os embaixadores para 'denunciar' as urnas eleitorais dentro do Palácio da Alvorada. Bolsonaro sabia que estava rompendo com a legalidade. Tales Faria, colunista do UOL

Na opinião de Tales, Bolsonaro assumiu os riscos por transformar o ato em Copacabana em 7/9 em um showmício.

Naquele período de 2022, Bolsonaro estava desesperado e resolveu apostar todas as fichas na reeleição. Ele disse a pessoas próximas que precisava 'botar tudo' e cobrou isso dos ministros em uma reunião que acabou sendo revelada em vídeo.

Ele imaginou que, mesmo furando a legislação, seria mais difícil os tribunais decidirem afastá-lo caso fosse reeleito. Por isso, apostou tudo e partiu para cima. Não há como dizer que foram comícios ou atividades eleitorais. Moraes, que usou a expressão 'showmício' na decisão, disse que Bolsonaro impediu o Exército de fazer o ato no centro do Rio de Janeiro para colocar o foco em Copacabana. Tales Faria, colunista do UOL

Cioccari: Sem chance de reverter inelegibilidade, Bolsonaro tenta manter base viva

A cientista política Deysi Cioccari destacou que, ao repetir o discurso de perseguição política e diante da impossibilidade de reverter sua inelegibilidade, Jair Bolsonaro busca manter sua base de apoio viva e mobilizada.

Essa fala de tentar reverter o processo é muito mais para manter essa parcela do bolsonarismo mobilizada. Bolsonaro ainda não delegou seu capital político para outro personagem. É normal, dentro do jogo político, que se mantenham todas as fichas no atual representante desse movimento, que é o Bolsonaro.

Enquanto ele mantiver essa base mobilizada, dizendo que foi injusto e é uma perseguição política, ela seguirá acreditando que existe uma chance de reversão. Não acredito que haja esta possibilidade. É mais um movimento para tentar manter o bolsonarismo vivo até 2026 do que uma possibilidade real. Deysi Cioccari, cientista política.

