Stellantis anuncia investimento de R$ 3 bi para fazer 'Mini Renegade' no RJ

Do UOL, em São Paulo (SP), com informações do colunista Marlos Ney Vidal

A Stellantis anunciou nesta segunda-feira (27) o investimento de R$ 3 bilhões da fábrica de Porto Real (RJ), que hoje produz os modelos Citroën C3, Aircross e C4 Cactus.

O anúncio foi feito na própria fábrica por Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, que recebe na unidade o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio De Janeiro, Vinicius Farah.

Cappellano também informou que o aporte bilionário virá acompanhado a produção de um novo modelo na linha de produção fluminense, juntamente com o Basalt, SUV cupê da Citroën que chega no segundo semestre construído sobre a mesma plataforma de C3 e Aircross.

Desta forma, a Stellantis termina o detalhamento da destinação do mega-investimento de R$ 30 bilhões que o grupo automotivo já havia anunciado em março para mercado brasileiro no período de 2025 a 2030- somado a outros R$ 2 bilhões para as fábricas do conglomerado na Argentina.

Dos R$ 30 bilhões, R$ irão para a fábrica de Betim (MG) e boa parte do montante servirá para produção de novos motores e veículos com propulsão híbrida flex - outros R$ 13 bilhões irão para a unidade fabril da Stellantis em Goiana (PE), hoje encarregada de fabricar os modelos nacionais da Jeep, bem como Fiat Toro e Ram Rampage.

Especificamente em relação aos R$ 3 bilhões endereçados a Porto Real, a companhia informa que o dinheiro será gasto para ampliar a produção no local e gerar novas contratações nos próximos anos.

Em relação ao produto inédito que sairá da fábrica no Rio de Janeiro, ele será o Jeep Avenger, conforme apuração do colunista de UOL Carros Marlos Ney Vidal.

Com porte menor do que o Renegade, o Avenger nacional estreará a variante da plataforma CMP para modelos eletrificados. Tanto que o novo SUV de entrada terá somente versões híbridas.

Painel do Jeep Avenger Imagem: Jeep/Divulgação

O Avenger nacional será equipado exclusivamente com o sistema Bio-Hybrid, composto por um motor 1.0 Turbo Flex T220 combinado a um motor elétrico de 100V - 150V, com potência variando entre 20 a 40 kW, e uma bateria de 1 kW a 2 kW. Este conjunto será conectado a uma transmissão CVT. Será um híbrido convencional, sendo a opção plug-in reservada apenas para modelos superiores.

Nos bastidores da Stellantis, o Avenger é chamado de Projeto 516 ou JJ (Jeep Junior).

A produção do Jeep Avenger na fábrica de Porto Real (RJ) será no fim do primeiro semestre de 2026, o lançamento deverá ocorrer no início do segundo semestre do mesmo ano.

Fábrica produz só Citroën

Jeep Avenger será produzido em Porto Real (RJ) a partir de 2026 Imagem: Jeep/Divulgação

Atualmente, a fábrica da Stellantis em Porto Real (RJ) produz somente modelos da Citroën como o C4 Cactus, C3 e C3 Aircross. No segundo semestre, a unidade também produzirá o SUV Coupé Basalt.

Os modelos do Programa C-Cubed (C3, C3 Aircross e Basalt) também receberão versões com sistemas híbridos a partir de 2026.

