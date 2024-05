Saúde de premiê eslovaco está melhorando após atentado, diz governo

O estado de saúde do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está melhorando enquanto ele se recupera de uma tentativa de assassinato ocorrida neste mês, disseram nesta segunda-feira o governo eslovaco e o hospital onde ele está internado.

Um agressor atingiu Fico com quatro tiros a curta distância quando o primeiro-ministro cumprimentava seus apoiadores em uma reunião do governo na cidade de Handlova, na região central da Eslováquia, em 15 de maio.

Fico, 59 anos, foi atingido no abdômen e foi levado para um hospital na capital regional de Banska Bystrica em estado grave. Ele foi submetido a uma operação cirúrgica de mais de cinco horas imediatamente e a outra dois dias depois.

Desde então, ele vem melhorando, disse o Hospital Universitário F.D. Roosevelt em atualizações diárias, e os exames confirmaram isso nesta segunda-feira.

"Com base nos resultados dos exames, a reunião da junta médica de hoje confirmou a melhora gradual do estado de saúde do primeiro-ministro", disse o governo sem dar mais detalhes.

O ataque, a primeira grande tentativa de assassinato de um líder político europeu em mais de 20 anos, ressaltou as profundas divisões políticas na sociedade eslovaca.

A polícia deteve o agressor no local. Mais tarde, os promotores acusaram o homem, identificado como Juraj C., de assassinato premeditado, e um tribunal ordenou que ele fosse mantido sob custódia.

O homem de 71 anos de idade disse ao tribunal que queria ferir, e não matar, o primeiro-ministro eslovaco porque discorda das políticas do governo, e usou uma arma que possuía há mais de 30 anos, segundo um documento do tribunal.