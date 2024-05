Sabesp assina contrato de concessão com grupo de cidades de São Paulo

A Sabesp anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato de concessão com a Urae-1 - Sudeste, que tem por objeto a prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário aos municípios integrantes da entidade, criada no âmbito do marco do saneamento e no contexto de privatização da companhia.

A empresa afirmou que o contrato, de 92 páginas, "tem sua eficácia condicionada à conclusão do processo de desestatização", algo que pode ocorrer entre junho e agosto, após oferta de ações.