Romário chama delator de 'safado' e diz crer em arquivamento de denúncia

Do UOL, em São Paulo

O senador Romário (PL-RJ) negou envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal foi revelada pelo UOL.

O que aconteceu

Senador xingou delator do caso, o empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva. "A matéria publicada hoje no UOL, baseada na delação de um corrupto, safado, ex-presidiário traz acusações completamente infundadas e sem provas contra mim", escreveu ele nas redes sociais.

Ex-centroavante disse que STJ anulou a denúncia, "destacando a falta de credibilidade do delator". De fato, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou que o processo fosse devolvido para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde a denúncia foi aceita na semana passada, como mostrou o UOL.

Sem citar o vereador do Rio Marcos Braz (PL), que também é investigado no caso, Romário disse que só responde por si. "Reitero que nunca poderei falar pelos outros, apenas por mim", escreveu. "Por isso, acredito na Justiça e no inquestionável arquivamento da investigação."

Caso tem indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A delação premiada de Marcus Vinícius Azevedo da Silva cita esquema na Secretaria Municipal de Esportes do Rio enquanto Braz comandava a pasta, cargo para o qual foi indicado por Romário e no qual permaneceu entre janeiro de 2015 e março de 2016.

Preso em 2019, acusado de desviar recursos de projetos sociais do governo e da Prefeitura do Rio, Marcus Vinícius assinou acordo em 2020 e responde ao processo em liberdade. Os termos e o conteúdo da delação estão em sigilo.

Ao UOL, Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, disse estar surpreso e que não vai se manifestar.