Rishi Sunak propõe cortes de impostos para aposentados, em nova promessa de campanha

(Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, propôs nesta segunda-feira cortes de impostos para milhões de aposentados, em sua mais recente promessa de campanha, em um movimento que chama a atenção para a importância dos eleitores mais velhos na eleição marcada para julho.

O Partido Conservador de Sunak prometeu apresentar um novo subsídio relacionado à idade e um corte de impostos de cerca de 100 libras (equivalente a 128 dólares) para oito milhões de aposentados em 2025, subindo para quase 300 libras por ano até o final do próximo mandato parlamentar.

"Essa ação ousada demonstra que estamos no lado dos aposentados. A alternativa é os Trabalhistas arrastarem todos que recebem pensão integral do Estado para o imposto de renda pela primeira vez na história", afirmou Sunak, que na semana passada convocou eleições gerais para 4 de julho, em comunicado.

A quantidade de aposentados no Reino Unido subiu em 140.000, para 12,6 milhões, nos 12 meses até fevereiro de 2023. Perto de 50 milhões de britânicos estarão elegíveis para votar na eleição que, segundo as pesquisas de opinião, deve encerrar 14 anos de governo dos Conservadores.

O Partido Conservador afirmou que a proposta vem junto com seu compromisso faz parte do chamado "triple-lock" (tripla proteção, em tradução livre), que garante aumentos de aposentadorias estatais de acordo com o nível de rendimentos, inflação, ou 2,5%, o que for maior.

Os Trabalhistas também se comprometeram a manter a política, introduzida por um governo Conservador em 2011 para impedir que aposentados caíssem na pobreza.

(Reportagem de Muvija M)