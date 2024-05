Poderoso e com IA, Galaxy S24 Ultra faz foto excelente até com zoom de 100x

O Galaxy S24 Ultra é o celular mais potente da Samsung até o momento. Ele tem um design premium, tela impecável, desempenho potente e câmeras de alta qualidade. Essa foi a conclusão que cheguei após testar o modelo por algumas semanas.

A adição de recursos de IA é a cereja do bolo - ainda que precisem de melhorias. Confira a seguir os destaques do smartphone e se vale o seu investimento.

O que eu gostei

Design. Com a moldura feita de titânio, ele oferece muita resistência (mas, claro, sempre recomendo utilizar uma capinha). Além disso é a prova d'água e poeira, com certificação IP68, que garante que ele pode até cair na piscina e suportar a pressão de até 1,5 m por 30 minutos.

Imagem: René Ribeiro

Ótima telona. Ela tem 6,8 polegadas e oferece o dobro de brilho do Galaxy S23 Ultra, muito boa para visualizar tudo em ambientes abertos, mesmo com muita luz. Isso evitou até o reflexo da tela, sendo possível ler textos com clareza, mesmo com caracteres pequenos.

Detalhe da tela Imagem: René Ribeiro

A tela usa a mais recente versão da tecnologia Dynamic AMOLED 2x, com 120 Hz de taxa de atualização e resolução de 1440 x 3120 pixels. Traduzindo para o bom português, é o que há de melhor no mercado para telas.

A visualização de fotos, textos, vídeos e jogos é uma experiência bastante fluida, sem atrasos ou cortes em cenas de ação. O vidro que protege o display também é uma nova versão, mais resistente do que no Galaxy S23 Ultra.

Desempenho campeão. O S24 Ultra utiliza o processador Snapdragon 8 Gen3, que é o mais veloz da família de processadores da empresa Qualcomm. Tem uma memória RAM de 12 GB e armazenamento que pode vir com 256 GB, 512 GB ou 1 TB.

Com um motor como esse, eu não tive do que reclamar do desempenho do aparelho, mas também era o mínimo que eu esperava de um aparelho topo de linha.

Câmeras com zoom extra. A novidade no S24 Ultra é uma câmera teleobjetiva de 50 MP, substituindo a de 10 MP do seu antecessor.

O zoom de 100x para fotos impressiona. No zoom máximo, a imagem não fica perfeita, mas é possível identificar claramente detalhes de objetos que nem apareceriam na foto sem zoom.

Foto com uso dos recursos de zoom Imagem: René Ribeiro

O modo Nightography utiliza IA para ajustar melhor o brilho para fotos a noite e ambientes mais escuros. E fez um ótimo trabalho.

Usei o modo Nightography nesta imagem Imagem: René Ribeiro

Quanto aos vídeos, a câmera traseira filma em 4K a 30 ou 60 fps e 8K a 30 fps, e chega a um zoom de 20x, com qualidade que impressiona pelos detalhes.

Bateria dura bem. Em uso intenso do aparelho, começando pela manhã, fazendo fotos e vídeos, jogando, assistindo vídeos no Youtube, acessando redes sociais, apps de mensagens, mapas e testando os recursos de IA, o smartphone chegou às 19h30 com 16% de bateria.

Com esse uso massivo e considerando que ele tem uma CPU (Unidade Central de Processamento) potente, suportar mais do que o horário de expediente foi um resultado muito bom. E, em uso leve, o Galaxy S24 Ultra chegou ao mesmo horário com 42% de carga restante.

Percebi que o que mais consome bateria, além da tela, é quando se usa as câmeras para filmar e fazer zoom. O smartphone chega até a esquentar um pouco durante as filmagens.

O Galaxy S24 Ultra traz um carregador de 45 W na caixa. Em quinze minutos, o Galaxy S24 Ultra estava com pouco menos de 40% de carga e demorou cerca de 45 minutos para carregar completamente.

E a inteligência artificial?

É outra novidade da Samsung. Chamada de Galaxy AI, trata-se de um pacote recursos com inteligência artificial que traz agilidade em várias tarefas:

Edição generativa de fotos. É possível recortar qualquer assunto da foto e depois redimensionar e colar em outra parte. O fundo é preenchido automaticamente pela IA.

É possível recortar qualquer assunto da foto e depois redimensionar e colar em outra parte. O fundo é preenchido automaticamente pela IA. Circule para pesquisar. A Samsung, em parceria com o Google, implementou esse recurso, onde você circula qualquer objeto que estiver na tela (uma foto de tênis, por exemplo) e quando você termina de circular, ele faz a busca desse tênis na internet;

A Samsung, em parceria com o Google, implementou esse recurso, onde você circula qualquer objeto que estiver na tela (uma foto de tênis, por exemplo) e quando você termina de circular, ele faz a busca desse tênis na internet; Tradução Simultânea. Traduz a conversa telefônica em tempo real, para vários idiomas;

Traduz a conversa telefônica em tempo real, para vários idiomas; Assistente de Transcrição. Transcreve áudios em textos e é possível pedir para fazer um resumo da transcrição;

Transcreve áudios em textos e é possível pedir para fazer um resumo da transcrição; Intérprete. É um comunicador instantâneo para transcrever sua voz em texto para outro idioma. Muito útil quando você está em outro país e não fala a língua nativa;

Importante dizer que não se trata de aplicativos. A Galaxy AI está intrínseca no sistema e fica nas configurações do aparelho.

Galaxy S24 Ultra deve agradar quem busca aparelho com tela grande Imagem: René Ribeiro

Pontos de atenção

É bem grande. O aparelho tem dimensões grandes, então é para quem curte mesmo tela grande. Quem prefere aparelho menor, ainda há opção do Galaxy S24 plus e o Galaxy S24, que têm telas menores.

Experiência de uso de IA. As ferramentas de IA embutidas ajudam na produtividade, mas ficou claro que a Samsung ainda precisa aprimorar o pacote, principalmente da tradução em tempo real de chamadas telefônicas. E como as IAs estão embutidas, pode ser irritante encontrar onde clicar para usar algumas opções, principalmente para o usuário que não tem intimidade com tecnologia.

Quem pode gostar do S24 Ultra?

Se você quer ter as últimas tecnologias em celular, ótimas câmeras e tela, com boa duração de bateria, considerando o alto desempenho, pode ir em frente. O Galaxy S24 Ultra pode fazer praticamente tudo, com o plus de a S-pen, a caneta inteligente, para usar na tela.

O telefone pode até se tornar uma espécie de computador de mesa Android ao ser conectado a um monitor e teclado, se você quiser, com o recurso DeX.

Outra vantagem é que a Samsung irá garantir atualizações de sistema e de segurança por sete anos, o que irá prolongar a vida útil do telefone.

Ficha técnica - Galaxy S24 Ultra

Sistema: Android 14 com One UI 6.1

Android 14 com One UI 6.1 Tela: 6,8 polegadas Amoled Dinâmico 2X, QuadHD+ (3.120 x 1.440 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

6,8 polegadas Amoled Dinâmico 2X, QuadHD+ (3.120 x 1.440 pixels), 120 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 200 MP (grande angular) + 50 MP (teleobjetiva periscópio) + 12 MP (ultra-wide) + 10 MP (teleobjetiva)

200 MP (grande angular) + 50 MP (teleobjetiva periscópio) + 12 MP (ultra-wide) + 10 MP (teleobjetiva) Câmera frontal: 12 MP (grande angular)

12 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Snapdragon 8 Gen 3 (octa-core: 1 x 3,3 GHz Cortex-X4; 5 x 3,2 GHz Cortex-A720; 2 x 2,3 GHz Cortex-A520)

Snapdragon 8 Gen 3 (octa-core: 1 x 3,3 GHz Cortex-X4; 5 x 3,2 GHz Cortex-A720; 2 x 2,3 GHz Cortex-A520) Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

256 GB, 512 GB ou 1 TB Memória RAM: 12 GB

12 GB Resistência à água: IP68, proteção contra poeira e contra até 30 minutos de imersão (1,5 metro de profundidade) em água doce e pressão

IP68, proteção contra poeira e contra até 30 minutos de imersão (1,5 metro de profundidade) em água doce e pressão Dimensões: 162.3 x 79.0 x 8.6 mm (A x L x P); 232 gramas

