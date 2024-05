Dá para emagrecer sem deixar de comer macarrão, basta saber montar o prato

Esta é a versão online para a edição desta segunda-feira (27/05) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Alimento fácil de fazer, o macarrão é sempre visto como algo proibido para quem quer perder peso. Mas não é bem assim!

Mesmo sendo ricas em carboidratos, as massas podem fazer parte de uma dieta saudável, desde que em um prato equilibrado. A nutricionista Verônica Laino, colunista de VivaBem, recomenda sempre prestar atenção aos acompanhamentos.

Consumir fontes de proteínas e fibras junto com a macarronada vai ajudar a evitar um pico de açúcar na corrente sanguínea e o acúmulo de gordura corporal. Veja mais dicas para incluir a massa no cardápio sem prejudicar a dieta:

Prefira molhos mais leves, como o de tomate

Evite molho branco, com muito queijo ou alho e óleo —eles têm alto teor de gordura e deixam o prato mais calórico

Massa com grano duro integral possui quase três vezes mais fibras que a opção tradicional e menos carboidrato por porção

Inclua vegetais como brócolis ou cenoura, abobrinha e berinjela raladas na preparação da massa ou do molho

Coma sempre um pratão de salada antes da macarronada

Acrescente uma boa fonte de proteína (frango, ovo, carne, tofu) à massa, ao molho ou ao prato.

Faça uma cama de rúcula ou agrião no fundo do prato e coloque a massa quente por cima. O calor vai dar uma leve amolecida nas folhas, que combinam com massa e molho de tomate.

