Projeção do Focus para câmbio de 2024 sobe de R$ 5,04 para R$ 5,05

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar em dezembro de 2024 subiu de R$ 5,04 para R$ 5,05, contra R$ 5,00 um mês atrás. Considerando apenas as estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, ela passou de R$ 5,02 para R$ 5,05. A estimativa para o fim de 2025 continuou em R$ 5,05 pela quinta semana consecutiva. Com base nas projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, também se manteve em R$ 5,05. O mercado espera que o dólar passe a R$ 5,10 no fim de 2026 e se mantenha nesse mesmo nível no fim de 2027. As projeções anuais de câmbio publicadas no Focus representam a taxa média do mês de dezembro, e não mais o valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.