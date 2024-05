Renda, tule ou algodão: 14 ideias de lingeries para presentear no dia 12

Com a proximidade dos Dia dos Namorados, muita gente já está em dúvida sobre como agradar seu amor, "vida", crush... — entre outros apelidos carinhosos usados para chamar a parceira.

E, quando o assunto é lingerie, as opções são muitas. Por isso, o Guia de Compras UOL separou uma lista para quem está "perdido" e quer uma ajudinha nessa escolha. Entre os modelos, estão aqueles mais ousados (como renda e fio dental) ou os priorizam o conforto (mais larguinhos e feitos de algodão). Confira as sugestões a seguir.

Tamanhos: P, M, G, GG.

Cor: preta.

Material da peça: renda 90% poliamida e 10% elastano, costas e recorte frente 83% poliamida e 17% elastano.

Tamanhos: P, M, G, GG.

Cor: preta.

Material da peça: renda 90% poliamida e 10% elastano, corpo 92% poliamida e 8% elastano.

Tamanhos: P, M e GG (preta).

Cores: preta, vermelha e branca -- tamanhos disponíveis e preços podem variar conforme a cor escolhida

Material da peça: renda 90% poliamida e 10% elastano, tecido 83% poliamida e 17% elastano, tule 82% poliamida e 18% elastano, forro 100% algodão.

Tamanhos: M, G e GG.

Cores: rosa, azul e branco.

Material da peça: 82% poliamida e 18% elastano.

Tamanhos: P, M, G e GG.

Cor: vinho.

Material da peça: corpo 100% poliéster, renda e laterais 90% poliamida e 10% elastano, forro 100% algodão.

Tamanhos: P, M, G e GG.

Cor: vinho.

Material da peça: renda 90% poliamida e 10% elastano, recorte frontal 100% poliéster, fundo 90% poliamida e 10% elastano, forro do fundo 100% algodão.

Tamanhos: P, M, G.

Cor: preta.

Material da peça: corpo 93% algodão e 7% elastano, renda 90% poliamida e 10% elastano, forro 100% algodão.

Tamanhos: P, M, G, XG e XXG.

Cor: preta.

Material da peça: calcinha 95,5% algodão e 4,5% elastano, forro 100% algodão.

Tamanhos: P, M, G e GG.

Cor: azul.

Material da peça: 90% poliamida e 10% elastano.

Tamanhos: P, M, G e GG.

Cor: multicor.

Material da peça: 90% poliamida e 10% elastano.

Tamanhos: 40,42,44 e 46.

Cor: marrom claro.

Material da peça: 90% poliamida e 10% elastano, forro do bojo 100% poliéster, forro do entremeio 100% algodão.

Tamanhos: 40, 42, 44, e 46

Cor: rosa.

Material da peça: 90% poliamida e 10% elastano.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46 e 48.

Cor: vermelho.

Material da peça: busto 90% poliamida e 10% elastano, laterais e recorte busto 47% poliéster, 45% poliamida e 8% elastano, forro das laterais 90% poliamida e 10% elastano, forro do bojo 65% poliéster e 35% algodão.

Tamanhos: P, M, G e GG.

Cor: roxo.

Material da peça renda 90% poliamida e 10% elastano, forro 100% algodão.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.