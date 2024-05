Porto Alegre: Chuva em maio ultrapassa 500 mm, 34% da média anual na cidade

Do UOL, em São Paulo

A chuva acumulada em Porto Alegre neste mês alcançou a marca de 513,6 mm nesta segunda-feira (27), às 9h, segundo levantamento da agência meteorológica MetSul. O recorde histórico acontece em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril.

O que aconteceu

O número representa 34% da média anual de chuva na capital gaúcha (1991-2020), de 1494,6 mm. Considerando o mesmo período, esse montante de chuva é 455% da precipitação média mensal, de 112,8 mm.

Maio de 2024 é o mês mais chuvoso desde que a análise começou a ser feita de forma regular, em 1910. Antes, setembro de 2023 era o mês com maior acumulado de chuva, 447,3 mm; seguido de maio de 1941, 405,5 mm; junho de 1944, 403,6 mm; abril de 1941 com 386,6 mm; e junho de 1982 com 365,6 mm.

No último dia 23, maio de 2024 já havia se tornado o mais chuvoso em toda a série histórica, alcançando 461 mm. Agora, pela primeira vez, um mês ultrapassou os 500 mm na capital.

Ciclone extratropical

Um ciclone extratropical começou a se formar na costa sul do Brasil nesta segunda, levando mais chuva para o RS. Passado o mau tempo no início da semana, a previsão é de dias sem chuva ou com sol, segundo a MetSul.

O fenômeno meteorológico traz chuva, vento e risco de temporais localizados. O mar ficará agitado numa extensa área da costa brasileira. Não devem ocorrer novas enchentes nos locais já afetados.

A empresa explica que o ciclone costuma empurrar ar seco para o RS ao se afastar do estado. Com isso, a estimativa é que o estado veja dias seguidos sem chuva intensa ou com sol e nuvens, o que possibilitará a baixa dos níveis dos rios.

Mortos pelas enchentes

As enchentes no RS já deixaram 169 mortos, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil às 18h desta segunda.

São 2.345.400 de pessoas afetadas, sendo 581.638 desalojados e 55.813 em abrigos. Há 806 feridos, 53 feridos e 469 municípios afetados.

As forças de segurança do Estado resgataram 77.712 pessoas.