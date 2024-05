Policial baleado após urinar na rua foi desarmado por lojista antes; vídeo

O policial civil que urinou em uma rua na zona leste de São Paulo apanhou e foi desarmado por um comerciante antes de tomar um tiro na perna.

O que aconteceu

O policial civil que foi baleado após urinar em uma rua da zona leste de São Paulo foi desarmado por comerciante. Durante a discussão, o homem e o agente discutiram e trocaram socos.

Policial levou chutes de comerciante. O agente teria rebatido ao questionamento do homem sobre urinar na frente do seu estabelecimento, o que acabou gerando um confronto. O agente da civil estava com uma arma na cintura durante toda a discussão.

Chutes, socos e a captura da arma. O homem notou que o volume na cintura do policial civil apontado como delegado e, após derrubar o agente e desferir chutes, pegou a arma e escondeu dentro da loja. No vídeo, uma mulher que grava a confusão e liga para a polícia pede para que a arma seja guardada, com medo de abriga escalar.

"Tá armado, mas a gente tirou a arma dele (...) veio para cima falando que é polícia", disse testemunha. Neste momento, surge o PM que disparou contra o policial civil.

O flagra e o tiro

O agente levou um tiro na perna após uma confusão com um comerciante local, que o flagrou urinando na rua. Nas imagens, obtidas pelo UOL, aparece o policial civil atingido por um disparo efetuado por um PM.

Policial civil avançou contra PM durante discussão e foi atingido na perna. O homem, de 37 anos, é identificado como delegado pelas testemunhas.

Segundo boletim de ocorrência, ele estava armado e com sinais de embriaguez. Momentos antes, o agente foi flagrado urinando na rua. Um comerciante, então, o abordou e se iniciou a discussão. O policial chega a perguntar ao homem se tinha problema o que ele havia feito.

Policial civil ferido foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, não se sabe o estado de saúde do homem. Foi requisitado exame toxicológico e de embriaguez. O agente se encontrava afastado da polícia por questões médicas

As armas dos dois policiais envolvidos foram recolhidas. O caso foi registrado no 30° DP, no Tatuapé (zona leste), como lesão corporal. A arma do policial civil era particular, segundo informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

As corregedorias das polícias civil e militar foram acionadas. A investigação vai analisar o que motivou a discussão inicial, o ato do PM durante a confusão e a condição do policial civil durante a ocorrência.