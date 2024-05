Novo bafômetro que não precisa assoprar é usado em blitz com Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima foi visto fazendo o teste do bafômetro em um instrumento diferente do aparelho com o qual acostumados a ver ao longo dos anos.

No aparelho utilizado pelo sertanejo em vídeo que circula nas redes sociais, em vez de assoprar em um bocal descartável, basta aproximar a boca de um bastão equipado com uma luz em sua extremidade.

O que aconteceu

Gusttavo Lima estava em Limeira (SP) a caminho de um show, quando foi parado em uma blitz e uma policial militar solicitou que o artista se submetesse ao teste do bafômetro.

O instrumento usado é um bafômetro do tipo passivo, que está em operação no estado de São Paulo desde o final de 2022. Nele, não é preciso assoprar em um bocal descartável,.

Nele, a pessoa pode soprar a distância e, segundo a fabricante do aparelho, tecnicamente é possível testar até indivíduos inconscientes - bastando aproximar o etilômetro da boca ou do nariz.

Se o bafômetro não detectar presença de álcool no organismo do motorista, a luz verde é acionada. Caso o teste seja positivo, a luz vermelha se acende.

Caso o teste apresente resultado positivo para alcoolemia, o condutor é convidado a realizar o teste do etilômetro definitivo, com o bocal descartável. O teste com esse bafômetro é o considerado pela fiscalização.

O cantor fez o teste, que deu negativo, e ele foi liberado em seguida.

