Minério de ferro cai com fraqueza da demanda da China e embarques elevados

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, depois que alguns investidores e traders liquidaram posições compradas para lucrar com as apostas de um consumo vacilante em meio à demanda sazonalmente fraca por aço na China, principal mercado consumidor do minério.

Ao mesmo tempo, os embarques globais de minério de ferro aumentaram 8,4% em relação à semana anterior, para cerca de 33,27 milhões de toneladas no período de 20 a 26 de maio, segundo dados da consultoria Mysteel, o que pesou ainda mais sobre os preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 899 iuanes (124,10 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura recuava 1,16%, a 119,4 dólares a tonelada.

A desaceleração sazonal da demanda por produtos de aço também reduzirá o consumo de minério de ferro, disseram os analistas da Sinosteel Futures em uma nota. Um declínio sazonal na atividade de construção devido ao clima quente geralmente pesa sobre a demanda de aço.

"Enquanto isso, os embarques semanais globais de minério de ferro ficaram acima de 30 milhões de toneladas por cinco semanas consecutivas, e os embarques de alguns dos principais fornecedores estão gradualmente voltando à tendência de alta. A oferta elevada e a demanda relativamente fraca contribuíram conjuntamente para o aumento persistente dos estoques portuários", acrescentou a Sinosteel.

Também tem pesado sobre o sentimento do mercado a perda de 22,22 bilhões de iuanes nos primeiros quatro meses na indústria siderúrgica chinesa, mesmo com os lucros industriais da China voltando a ser positivos em abril, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país.

