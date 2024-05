Israel investiga mortes de palestinos capturados durante guerra em Gaza

Israel está investigando as mortes de palestinos capturados durante a guerra de Gaza, bem como um campo de detenção administrado por militares, onde um grupo de direitos humanos alegou abuso de detentos, disse o procurador-chefe das Forças Armadas nesta segunda-feira.

Citando relatos de ex-detentos e de um médico da base de Sde Teiman, o grupo Physicians for Human Rights disse no mês passado que os detentos sofreram violência severa, causando fraturas, hemorragia interna e até mesmo a morte.

Os palestinos também acusaram os soldados israelenses de assassinatos ilegais durante a guerra de quase oito meses em Gaza.

"Até o momento, foram abertos 70 inquéritos policiais militares sobre incidentes que levantaram suspeitas de crimes", disse o major-general Yifat Tomer Yerushalmi, advogado-geral militar, em uma conferência organizada pela associação de advogados de Israel.

"Essas investigações também abordam as alegações levantadas sobre as condições de encarceramento no centro de detenção Sde Teiman e as mortes de detentos sob custódia das IDF (forças de defesa de Israel). Estamos tratando essas alegações com muita seriedade e estamos tomando medidas para investigá-las."