Milei se reunirá com CEOs de Apple, Google e Meta em viagem aos EUA

(Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, deve se reunir com os principais executivos de Google, Meta e Apple durante uma viagem aos Estados Unidos nesta semana, disse seu porta-voz Manuel Adorni nesta segunda-feira.

O líder libertário viajará para San Francisco nesta segunda-feira e permanecerá até sexta-feira, período durante o qual ele deve se encontrar com o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, o presidente-executivo do Google, Sundar Pichai, o presidente-executivo da Apple, Timothy Cook, além do presidente-executivo da Open AI, Sam Altman.

Ele também falará na Cúpula do Pacífico do Bay Area Council e na Instituição Hoover da Universidade de Stanford, um think tank que promove a filosofia de Estado mínimo, e se reunirá com a diretora do think tank, Condoleezza Rice.

Rice foi secretária de Estado e conselheira de segurança nacional dos EUA no governo do ex-presidente George W. Bush.

Milei também deve se reunir com economistas do think tank, além de investidores e empresários ligados à área de inteligência artificial.

O presidente argentino voltará na sexta-feira, após uma escala em El Salvador, onde participará da posse do segundo mandato do presidente Nayib Bukele, que foi reeleito em fevereiro.

Milei se encontrou com o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, no Texas em abril, quando discutiram uma variedade de tópicos, desde a necessidade de aumentar as taxas de natalidade em declínio em todo o mundo até a busca do desenvolvimento tecnológico e a defesa da "liberdade".

(Por Peter Frontini)