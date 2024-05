Xô, estrias! Até quem malha pode ter, mas dá para tratar e prevenir

Apesar de ser super comum, a estria é vista como inimiga da estética. E aflige até quem malha, como Gracyanne Barbosa. Em seu perfil no Instagram, a musa fitness já desabafou sobre suas estrias, que a incomodam desde a adolescência: "Muita gente que tem estria branca sabe como é difícil."

Mas o que é a estria?

Nada mais é do que um rompimento das fibras da pele. No momento em que essa lesão ocorre, ela fica inflamada, por isso, inicialmente, tem a coloração avermelhada. Quando essa lesão cicatriza, a estria fica branca.

Geralmente, as fibras da pele se rompem por dois motivos: gravidez e crescimento do corpo na puberdade. No entanto, o uso de alguns medicamentos, como o corticoide, comum na quimioterapia, também pode acarretar o problema, já que facilitam o rompimento dessas fibras elásticas.

Tratamento

Mas há uma solução, e o combate às estrias vermelhas tem mais chances de sucesso, devido ao seu aparecimento recente. Mas até as brancas podem voltar ao normal. Para cada tipo há um método, que pode incluir esfoliação, uso de cremes, microagulhamento, carboxiterapia, laser, peeling e injeção de medicação para romper a cicatriz.

O grande segredo está justamente na prevenção. Para diminuir o estiramento, é recomendável a hidratação da pele com cremes específicos para a estria, o controle de peso e até a prática de alongamentos, que acomodam a pele aos poucos.

Fonte: Caio Lamunier, dermatologista

*Com informações de reportagem publicada em fevereiro de 2018