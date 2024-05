Mês de junho deve ter chuva acima da média no Norte do Brasil, diz Inmet

São Paulo, 27 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disse que em junho haverá variações nas condições de chuva e temperatura em diversas regiões do Brasil. A expectativa é de chuva acima da média na parte norte da Região Norte, leste da Região Nordeste, e em áreas específicas do Maranhão, Piauí e Ceará. Já o Centro-Oeste e Sudeste, assim como o sul da Região Norte, interior da Região Nordeste e oeste da Região Sul poderão ter precipitações próximas ou inferiores à média histórica. Essa distribuição de chuvas, segundo o Inmet, afetará diretamente a safra de grãos 2023/24, favorecendo a semeadura e o desenvolvimento inicial das terceiras safras de milho e feijão nas regiões com previsão de maior pluviosidade. Por outro lado, a diminuição da umidade do solo em áreas do Matopiba e no sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste pode impor dificuldades para a segunda safra de milho, devido à escassez de água.Quanto às temperaturas, o Inmet prevê que estarão acima da média em todo o País, especialmente na região central, onde a menor ocorrência de chuvas pode resultar em períodos de calor intenso. As temperaturas devem superar 26ºC nas regiões Norte e Nordeste, enquanto na Região Centro-Oeste e norte da Região Sudeste a variação deve ser de 20ºC a 24ºC. A Região Sul terá temperaturas abaixo de 20ºC, com possibilidade de geadas em áreas de maior altitude, devido à chegada de massas de ar frio.