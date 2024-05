Lula confirma sua participação na Cúpula do G7 na Itália

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 MAG - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou sua participação na Cúpula do G7, grupo das principais potências industriais globais, que será realizada em julho na Itália.

"Eu vou agora para o G7, o papa Francisco vai participar do G7, o [presidente da França] Emmanuel Macron, todo mundo", declarou o petista em Guariba, no interior do estado de São Paulo.

Lula discursou no local na última sexta-feira (24), no âmbito da inauguração da maior planta produtora do etanol de segunda geração do mundo, que deve gerar até 82 milhões de litros do combustível limpo por ano.

Na ocasião, ele disse que será o garoto propaganda do etanol da Raízen e falará do combustível para chefes de Estado de outros países, como Alemanha, França e Estados Unidos.

"Antes de viajar para Itália, vou acertar com [ o ministro de Minas e Energia] Alexandre Silveira, ele vai preparar uma garrafinhas de nosso etanol de segunda geração que eu quero entregar a cada um, para eles perceberem o que o nosso Brasil, do Sul Global, é capaz de fazer neste século", declarou.

A cúpula do G7, que será presidida pela da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ocorrerá entre 13 e 15 de junho de 2024 em Borgo Egnazia, Valle d'Itria, na Puglia, no sudeste do país europeu. (ANSA).

