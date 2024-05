Lane diz que BCE está pronto para começar a cortar taxas de juros, afirma FT

(Reuters) - Philip Lane, integrante do Banco Central Europeu (BCE), disse que a autoridade monetária está pronta para começar a cortar as taxas de juros a partir da próxima semana, informou o Financial Times nesta segunda-feira.

"A menos que haja grandes surpresas, neste momento há o suficiente no que vemos para remover o nível máximo de restrição", disse Lane ao FT em uma entrevista.

(Reportagem de Jahnavi Nidumolu, em Bengaluru)