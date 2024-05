Jannik Sinner estreia com vitória em Roland Garros

ROMA, 27 MAI (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner passou com sucesso da primeira rodada de Roland Garros ao superar o norte-americano Christopher Eubanks por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4.

O tirolês, que admitiu não estar disputando a competição 100% fisicamente em razão de um problema no quadril direito, não teve tantas dificuldades para sair com o triunfo diante do atual número 43 do mundo.

Na fase seguinte do Grand Slam francês, Sinner vai encarar na próxima quarta-feira (27) o mandante Richard Gasquet.

Entre outros italianos envolvidos na competição, Luca Nardi perdeu para Alexandre Muller e Lorenzo Sonego conquistou uma apertada vitória em cima de Ugo Humbert.

No feminino, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti foram despachadas por Olga Danilovic e Naomi Osaka, respectivamente.

(ANSA).

