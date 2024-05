Ibovespa oscila sem viés claro com Magalu capitaneando perdas; Petrobras sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa não mostrava uma tendência clara nesta segunda-feira, em dia de feriado nos Estados Unidos, com Magazine Luiza recuando em torno de 4% no primeiro pregão após o grupamento de ações, enquanto Petrobras era um contrapeso positivo.

Às 10h49, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,15%, a 124.492,45 pontos. O volume financeiro somava 1,5 bilhões de reais.

Análise técnica do BB Investimentos afirma que nos últimos dias alguns indicadores de volume alteraram seu padrão apontando uma confirmação da tendência de baixa do Ibovespa, após um período curto de indefinição.

"Hoje, vemos a região dos 124 mil pontos como zona de atração de compradores", afirmaram em nota a clientes,

"Um repique pode reconduzir o índice para a zona de congestão...entre 126 e 129 mil pontos, mas o rompimento desse suporte abre espaço para baixas mais acentuadas com objetivos mais claros próximos aos 120 mil pontos."

A semana no Brasil também começou com nova piora nas projeções para a inflação. Pesquisa Focus mostrou que a estimativa para o IPCA em 2024 é agora de 3,86%, ante previsão de 3,80% há uma semana. Para 2025, passou de 3,74% para 3,75%.

Nos Estados Unidos, o feriado de Memorial Day fecha as bolsas em Wall Street, enquanto os futuros acionários norte-americanos mostravam variações modestas.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,79%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 0,9%. PETROBRAS ON avançava 0,89%.

- VALE ON cedia 0,08%, em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 899 iuanes (124,10 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN operava estável, enquanto BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,23%, tendo como pano de fundo dados do Banco Central mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil recuaram 1,6% em abril na comparação com o mês anterior. A inadimplência no segmento de recursos livres passou de 4,5% em março para 4,6% no mês passado.

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 3,94% no primeiro pregão após começar a valer o grupamento de ações na proporção de 10 para 1, em meio a um ambiente ainda desafiador para o varejo, incluindo a revisão recentemente para cima nas projeções para a Selic no final do ano.

- AREZZO ON subia 1,12%, com o noticiário sobre a companhia mostrando que o fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) passou a deter 5,06% do capital social da empresa, equivale a 5.613.065 ações ordinárias.

- GOL PN caía 2,13% tendo no radar anúncio de um plano financeiro de cinco anos para tirar a empresa da recuperação judicial nos Estados Unidos e melhorar os resultados, mas que deve pressionar as margens em 2024 antes de uma recuperação esperada a partir de 2025. Na sexta-feira, as ações tinham disparado com o anúncio de acordo de codeshare com a Azul. AZUL PN recuava 0,1%.