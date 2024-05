Frosinone perde e volta para Série B da Itália

FROSINONE, 27 MAI (ANSA) - Em uma última rodada marcada pela luta contra o rebaixamento, o Frosinone foi derrotado pela Udinese em casa e retornou para a segunda divisão do Campeonato Italiano.

Precisando somar pontos para escapar da parte vermelha da classificação, o gialloblù tentou, mas não conseguiu furar o muro bianconero em seus mais de 20 arremates.

O time de Údine, que também precisava do resultado para escapar do rebaixamento, foi mais cínico diante do gol adversário e garantiu seu valioso triunfo graças ao tento de Keinan Davis.

Os comandados de Eusebio Di Francesco somaram apenas 35 pontos e ficaram apenas um atrás de Empoli, que derrotou a Roma, e Cagliari. A Udinese escapou ficou na elite italiana com seus 37.

Os canarini, campeões da edição passada da Série B, disputaram a Série A pela terceira vez e novamente não conseguiram permanecer mais do que uma temporada. O Frosinone se juntou ao Sassuolo e a Salernitana na queda de divisão. (ANSA).

