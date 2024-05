Fomos à China conhecer o 'Fusca da GWM' que irritou VW e mira as mulheres

Na segunda edição do programa Carona, mostramos novidades da GWM, montadora chinesa que tem planos ambiciosos para o Brasil e vai produzir veículos na antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Diretamente da China, o colunista Jorge Moraes conferiu de perto o GWM Ora Ballet Cat, carro elétrico inspirado no Fusca que rendeu uma briga na Justiça da chinesa com a Volkswagen no Brasil.

Nos tribunais, a GWM foi acusada de plágio pela VW no que se refere ao design do Ballet Cat, considerado pela marca alemã "uma cópia escancarada do icônico Fusca" - em março pasado, a montadora asiática obteve vitória e foi liberada para comercializar seu produto no mercado brasileiro, mas diz que não tem planos para vender aqui o carro polêmico.

Nesta edição do Carona, também mostramos os SUVs da GWM Tank 300 e Tank 400, estes com passaporte carimbado para o Brasil.

Além disso, o novo programa estreia os quadros Autosserviço, que nesta semana aborda a manutenção preventiva do sistema de freios dos automóveis, e Fala Carona, onde Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mundo dos carros.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.