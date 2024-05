Faltam 5 dias! Saiba como baixar o programa do Imposto de Renda

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 sem multa termina já nesta sexta-feira (31). Para quem ainda não começou a preencher o documento, o primeiro passo consiste em fazer o download do programa no site da Receita Federal. O documento também pode ser entregue online ou por aplicativos disponíveis para os sistemas operacionais Android e IOS.

Como baixar o programa

Para baixar o programa, é preciso acessar o site da Receita Federal. Na página, basta escolher o sistema operacional para fazer o download. O contribuinte pode optar entre Windows, MacOS e Linux.

Após escolher o sistema e baixar o arquivo, basta clicar em executar. O arquivo fica na pasta Download do computador, aí é clicar em instalar para abrir o programa.

Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata já terão a possibilidade de utilizar a declaração pré-preenchida. O modelo é uma ferramenta que facilita a vida do contribuinte, em que o sistema completa as informações com base nos dados da Receita.

Quem é obrigado a declarar?