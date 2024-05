Espanha divulga pré-lista de convocados para a Eurocopa

O técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente, divulgou, nesta segunda-feira (27), uma lista com 29 jogadores pré-convocados para a Eurocopa, que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

De la Fuente ainda terá que cortar três nomes para o torneio, em que a 'Roja' terá Itália, Croácia e Albânia pela frente na fase de grupos.

Em entrevista coletiva, o treinador defendeu uma "lista mais numerosa para minimizar os riscos e cobrir qualquer imprevisto" com lesões. Além disso, deixou claro que "todos os jogadores têm as mesmas chances de estarem na Eurocopa".

Entre os convocados, além de nomes habituais como Rodri, Unai Simón, Mikel Merino, Álvaro Morata e Dani Olmo, De la Fuente deu oportunidade para jovens como Pau Cubarsí (17 anos) e Fermín López (21), que se destacaram nesta temporada com a camisa do Barcelona.

"Fermín está em um nível muito alto, mas temos que ser prudentes. Na seleção, muitos jogadores dão algo a mais e temos certeza de que Fermín vai mostrar o grande jogador que é", declarou o treinador aos jornalistas.

Outra jovem revelação do Barça, Lamine Yamal, será uma das referências ofensivas da equipe, apesar de ter apenas 16 anos.

Entre as ausências, destacam-se os meias Isco (Betis) e Gavi (Barcelona), ambos fora por lesão, e o atacante Marco Asensio, que foi perdendo espaço no Paris Saint-Germain ao longo da temporada, ao contrário de Fabián Ruiz, que teve bom desempenho no time francês e foi lembrado por De la Fuente.

A Espanha vai em busca de seu quarto título da Euro, depois de vencer as edições de 1964, 2008 e 2012.

- Pré-lista de convocados pela Espanha para a Eurocopa:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), Álex Remiro (Real Sociedad/ESP), David Raya (Arsenal/ING)

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid/ESP), Jesús Navas (Sevilla/ESP), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Robin Le Normand (Real Sociedad/ESP), Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP), Nacho Fernández (Real Madrid/ESP), Aymeric Laporte (Al-Nassr/ASA), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Meio-campistas: Rodri (Manchester City/ING), Martín Zubimendi(Real Sociedad/ESP), Mikel Merino (Real Sociedad/ESP), Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Pedri (Barcelona/ESP), Fermín López (Barcelona/ESP), Álex Baena (Villarreal/ESP), Aleix García (Girona/ESP)

Atacantes: Álvaro Morata (Atlético de Madrid/ESP), Joselu (Real Madrid/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP), Dani Olmo (RB Leipzig/ALE), Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Ferran Torres (Barcelona/ESP), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Ayoze Pérez (Betis/ESP).

